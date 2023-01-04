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Москва
Профиль пользователя MiMarina

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О себе

Люблю k-pop и дорамы. Любимая группа Exo, также очень люблю Monsta X, Stray kids, Ateez, TxT, Enhypen, Nct.
Люблю ходить в театр на классические постановки. В фаворитах спектакль «Жениться вам нужно, барин» с Маратом Башаровым.
Люблю мюзиклы, понравились все, что смотрела. Пока в лидерах «Призрак оперы».

Профиль обновлён 4 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр ✈️ Путешествия 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 📸 Пофоткаться 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🍴 Кафе / ресторан 🇬🇧 Изучение нового 🪩 Ночной клуб 🍷 Алкоголь

Не нравится:

✝️ Религия
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