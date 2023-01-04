Москва
Профиль пользователя Milya

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О себе

Вот твоя анкета:

Миля, 20, Москва
Я ищу ТОЛЬКО девочку-подружку, с которой можно погулять, потусить и скромно попить винишка 🥰
У меня есть молодой человек, поэтому only дружба и общение 🥳❤️

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Москва → другое

Ищу подруг🥰

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Mar_Mar
Москва → Другое

Ищу подругу

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