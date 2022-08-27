Люблю читать. На данный момент чаще фэнтези, особенно славянское. Люблю природу, лес, воду. Просто смотреть, просто слушать, просто чувствовать. Природа удивительная! Люблю рисовать, но совершенно не умею) Возникает много красивейших образов, но если пытаюсь их изобразить, получается смешно) Пытаюсь писать книгу. Потихоньку, понемногу, когда есть настроение и вдохновение.

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

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