Москва
Профиль пользователя Milosruss
О себе
Можем общаться на русском, сербском или английском.
Профиль обновлён 25 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🧠 Психология / саморазвитие 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 🚴♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия
Не нравится:
🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб ☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
За душевное и открытое общение 😊
Москва → Другое
Буду рада приятному общению , и возможно, новой дружбе. 😊
Москва → Другое
Ищу людей, с которыми можно пообщаться на разные темы
Москва → Другое
Привееет🧸 В поиске друзей/подруг.
Москва → Другое
У меня есть имаджинариум
Днепропетровск → Другое
Ищу друзей с которыми можно общаться на любые темы)
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