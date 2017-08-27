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Москва
Москва
Профиль пользователя Millie
Была в сети сегодня
Пообщалась с более чем 10 пользователями
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно💬 Пообщаться онлайн🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🇬🇧 Изучение нового🚶♀️ Прогуляться
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