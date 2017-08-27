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Москва
Профиль пользователя Millie

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Была в сети сегодня

Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно💬 Пообщаться онлайн🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🇬🇧 Изучение нового🚶‍♀️ Прогуляться

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📺 Политика✝️ Религия☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → пообщаться

Кто знает достойную замену тиндера?

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Откликнулось 5 участников

Москва → пообщаться

Давайте поговорим на тему того, как не вестись на поводу мудаков

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Откликнулось 13 участников

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя InParty

Москва → пообщаться

Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

Откликнулось 115 участников

маленькое фото пользователя pblhok

Москва → другое

Если бы мы жили в океане, кем бы ты в нём была?

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя Edo99

Москва → прогуляться, перекусить

Посидим дома,поиграем в настолки,покурим кольян и будем пить.

Откликнулся 1 участник

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