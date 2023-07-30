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Москва
Профиль пользователя Milki.wei

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О себе

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Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🍷 Выпить в баре🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль

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💩 Шутки про говно☣️ Токсичность✝️ Религия💨 Кальян🖼 Выставка / музей🇬🇧 Изучение нового
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