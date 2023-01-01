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Москва
Профиль пользователя Miley

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О себе

Я девушка, мне 25 лет, у меня есть маленький ребенок (2,5) , я развелась.. хотела бы выходить в свет на выходных, на праздники и тд. Мне очень нужна поддержка и веселое времяпрепровождение

Была в сети пару дней назад

Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

🏢 Работа🏫 Учеба💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🍷 Выпить в баре💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Я хочу найти компанию на Новый год;)

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маленькое фото пользователя Ol4ck
маленькое фото пользователя MACTEP
маленькое фото пользователя Winchester95
Откликнулось 5 участников

Москва → пообщаться

Хочу найти подруг для общения)

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маленькое фото пользователя Vika11
маленькое фото пользователя MaryGr
маленькое фото пользователя Feastral
Откликнулись 4 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 468 участников

маленькое фото пользователя Merovef

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подруг. 💛

Откликнулось 169 участников

маленькое фото пользователя Viki_nowo

Москва → собрать компанию

Встреча-нетворкинг для ДРУЖЕСКИХ/ПОЛЕЗНЫХ знакомств 🤝 с Психологическими играми😊

Откликнулось 46 участников

маленькое фото пользователя Miya87

Москва → другое

Кому нужна подработка пишите. Работа на выезде.

Откликнулись 23 участника

маленькое фото пользователя Vikka.Vikka

Москва → пообщаться

Ищу близких по духу людей и тех, с кем можно от души посмеяться

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя cccceya

Москва → собрать компанию

Хочется в клуб чисто девочками 💃

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Katalina555

Москва → собрать компанию

Сегодня вечер выпить и посидеть

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Alexander500

Москва → прогуляться, перекусить

Кино, космонавтика, павильоны ВДНХ, весь город открыт перед нами)

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Valeriya30

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подруг, друзей

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Edo99

Москва → прогуляться, перекусить

Снимаем дом с мангалом,кальяном,настольками,приставкой и выпивкой.

Откликнулся 1 участник

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