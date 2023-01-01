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Москва
Москва
Профиль пользователя Miley
О себе
Я девушка, мне 25 лет, у меня есть маленький ребенок (2,5) , я развелась.. хотела бы выходить в свет на выходных, на праздники и тд. Мне очень нужна поддержка и веселое времяпрепровождение
Была в сети пару дней назад
Пообщалась с более чем 10 пользователями
Общаюсь на темы:
🏢 Работа🏫 Учеба💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью📚 Книги🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🍷 Выпить в баре💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей🪩 Ночной клуб
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