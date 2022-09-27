Москва
Профиль пользователя Milenayarovaya

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О себе

Привет) ищу подругу для провождения времени, тусовок, общения, а том может разобщаемся и будет дружба навека )))

Профиль обновлён 9 марта 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🏫 Учеба 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подругу

Участие в других событиях

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Хочу найти подругу👯‍♀️

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Ищу подружку🥹

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Хочу найти девочку, которая будет рада стать хорошим другом

маленькое фото пользователя Tanya_k
Москва → Другое

как на счет провести день на одной волне☺️

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