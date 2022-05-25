Москва
Профиль пользователя Milena8888

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фото #2 пользователя Milena8888

О себе

Меломан, люблю слушать разные песни. Учусь на психолога. Люблю ходить на квесты. Обожая всем сердцем кофе. Хороший слушатель.

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения 🪐 Астрология, таро 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы

События пользователя

Москва → пообщаться

Просто поболтать о разном

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Toria
Москва → Другое

Найти подругу🙃

маленькое фото пользователя helenele
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Найти подругу

маленькое фото пользователя Helga07303
Москва → Другое

Кафе, кино, спортзал, прогулки, настолки, кальян, путешествия

маленькое фото пользователя sspiidder
Москва → Другое

Хочу найти девочку, которая будет рада стать хорошим другом

маленькое фото пользователя Olya_os
Москва → Другое

Погулять, перекусить

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