Очень люблю путешествовать на машине, заглядывать в небольшие живописные города МО и в др регионы, гулять Безумно люблю петь и караоке Люблю гулять по центру Москвы, кататься на самокате Почаще бы хотелось посещать концерты классической музыки в БЗК, театре Немировича-Данченко и др. Люблю отдыхать на даче не в шумной компании Прикольно, когда собирается большая компания и мы играем в настольные игры

Профиль обновлён 12 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 📸 Пофоткаться ✈️ Путешествия 🪩 Ночной клуб 🍿 Сходить в кино 🎭 Театр 🎸 Концерт / фестиваль 🖼 Выставка / музей 💃 Потанцевать

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