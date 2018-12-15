Москва
Профиль пользователя MilaSax
О себе
Очень люблю путешествовать на машине, заглядывать в небольшие живописные города МО и в др регионы, гулять
Безумно люблю петь и караоке
Люблю гулять по центру Москвы, кататься на самокате
Почаще бы хотелось посещать концерты классической музыки в БЗК, театре Немировича-Данченко и др.
Люблю отдыхать на даче не в шумной компании
Прикольно, когда собирается большая компания и мы играем в настольные игры
Профиль обновлён 12 августа 2023 г.
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