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Москва
Профиль пользователя milanaesk

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О себе

Приветик, меня зовут Милана, мне 19 лет. Родом я из небольшого городка под названием Нягань, в Москву переехала год назад, поступила в ВУЗ на юриста. И так как я приезжая, в Москве мне трудно найти друзей.
Я считаю себя открытой, доброй, позитивной, понимающей, мы всегда можем обсудить то, что тебя беспокоит, можем обсудить хоть 100000 раз твои отношения, вообще могу поддержать любую тему.
Люблю ходить в театры, на различные выставки, кафе, просто гулять, также стала очень любить времяпровождение дома после переезда в Москву, так как большую часть своего времени я нахожусь за пределами своего дома, можно было бы устроить уютную встречу дома с какао и фильмом "Как стать принцессой", "Дьявол носит Прада", ну или "Дрянные девчонки". Увлекаюсь таро, но не очень серьезно к этому отношусь, начала заниматься растяжкой, очень интересно также было бы позаниматься вместе в спортзале, йогой, танцами. Вроде все рассказала, надеюсь ты тот самый человек, которого я ищу 💗

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия📚 Книги☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие

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