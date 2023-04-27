О себе

Приветик, меня зовут Милана, мне 19 лет. Родом я из небольшого городка под названием Нягань, в Москву переехала год назад, поступила в ВУЗ на юриста. И так как я приезжая, в Москве мне трудно найти друзей.

Я считаю себя открытой, доброй, позитивной, понимающей, мы всегда можем обсудить то, что тебя беспокоит, можем обсудить хоть 100000 раз твои отношения, вообще могу поддержать любую тему.

Люблю ходить в театры, на различные выставки, кафе, просто гулять, также стала очень любить времяпровождение дома после переезда в Москву, так как большую часть своего времени я нахожусь за пределами своего дома, можно было бы устроить уютную встречу дома с какао и фильмом "Как стать принцессой", "Дьявол носит Прада", ну или "Дрянные девчонки". Увлекаюсь таро, но не очень серьезно к этому отношусь, начала заниматься растяжкой, очень интересно также было бы позаниматься вместе в спортзале, йогой, танцами. Вроде все рассказала, надеюсь ты тот самый человек, которого я ищу 💗