⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва
Москва
Москва
Профиль пользователя Milanaaaaaaa
О себе
Часто хожу в спорт зал, очень люблю кошек собак да и всех животных в целом, люблю рестики, кофешки, не люблю переписки лучше приезжай ко мне пообщаемся)
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно😊 Поделиться радостью🏢 Работа🏫 Учеба💕 Обсудить отношения🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян🍷 Алкоголь💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🚴♀️ Активный отдых / спорт🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино
Не нравится:
☣️ Токсичность📚 Книги🪐 Астрология / таро✝️ Религия📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес😓 Обсудить проблемы💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам