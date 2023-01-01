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Москва
Профиль пользователя Milanaaaaaaa

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О себе

Часто хожу в спорт зал, очень люблю кошек собак да и всех животных в целом, люблю рестики, кофешки, не люблю переписки лучше приезжай ко мне пообщаемся)

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно😊 Поделиться радостью🏢 Работа🏫 Учеба💕 Обсудить отношения🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян🍷 Алкоголь💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино

Не нравится:

☣️ Токсичность📚 Книги🪐 Астрология / таро✝️ Религия📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес😓 Обсудить проблемы💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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