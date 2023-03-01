Профиль обновлён 20 марта 2023 г.

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Москва → Другое Покататься , провести хорошо время с девушкой

Москва → Другое Встречаются и гулять можно сходить на коток

Москва → Другое ищем друзей!) веселые, легкие на подъем и с хорошим чувством юмора)

Москва → Другое Классно провести время, повеселиться и пообщаться 😇

Москва → Другое Прогуляться по Artplay и попить кофе.

Москва → Другое Хочу найти подругу с которой можно будет весело проводить время)

Москва → Другое как на счет провести день на одной волне☺️

Москва → Другое Сходить на стендап, выпить пива, похихикать и подружиться 🫶🏻

Москва → Другое Хочу найти девочку, которая будет рада стать хорошим другом

Москва → Другое Просто поболтать о разном

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.