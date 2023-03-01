Москва
Профиль пользователя Mila007

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О себе

Милая, дружелюбная,общительная,веселая,безбашенная иногда !

Профиль обновлён 20 марта 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 🪐 Астрология, таро ✝️ Религия 💰 Бизнес 📺 Политика

Не нравится:

🏢 Работа ☣️ Токсичность 🏫 Учеба

События пользователя

Москва → пообщаться

Хочу подружиться и найти понимающих подругу или друга )

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя KationaDash
Москва → Другое

Найти подруг 🙂

маленькое фото пользователя Rina34
Москва → Другое

Прогуляться ,сходить в кино

маленькое фото пользователя Tanya96
Москва → Другое

Хочу найти подругу👯‍♀️

маленькое фото пользователя Milena8888
Москва → Другое

Просто поболтать о разном

маленькое фото пользователя TG_Sergey_aloha
Москва → Другое

Человеку нужен человек!😉

маленькое фото пользователя Vuvu
Москва → Другое

Очень скучно

маленькое фото пользователя sspiidder
Москва → Другое

Хочу найти девочку, которая будет рада стать хорошим другом

маленькое фото пользователя Anna567
Москва → Другое

Ищу подругу💝

маленькое фото пользователя Palina
Москва → Другое

Сходить на стендап, выпить пива, похихикать и подружиться 🫶🏻

маленькое фото пользователя Mina
Москва → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя Tanya_k
Москва → Другое

как на счет провести день на одной волне☺️

маленькое фото пользователя Elll
Москва → Другое

Хочу найти подругу с которой можно будет весело проводить время)

маленькое фото пользователя Lily
Москва → Другое

Прогуляться по Artplay и попить кофе.

маленькое фото пользователя Vuvu
Москва → Другое

Го пить кофе или гулять

маленькое фото пользователя Sweetlana
Москва → Другое

Прогуляться по Центру Москвы

маленькое фото пользователя Locer
Москва → Другое

Увидеться и безобразничать )

маленькое фото пользователя Yaasin
Москва → Другое

В кальянную) посидеть поболтать)))

маленькое фото пользователя Darya96
Москва → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя Nati
Москва → Другое

Найти друзей

маленькое фото пользователя Izabelliberman
Москва → Другое

Ищу подруг, дам, фей.

маленькое фото пользователя Valeumy
Москва → Другое

Классно провести время, повеселиться и пообщаться 😇

маленькое фото пользователя lempopo
Москва → Другое

ищем друзей!) веселые, легкие на подъем и с хорошим чувством юмора)

маленькое фото пользователя Yanotik
Москва → Другое

Ищу подружку

маленькое фото пользователя Nike
Москва → Другое

Пообщаться, подружиться

маленькое фото пользователя Dasha1._.1
Москва → Другое

Встречаются и гулять можно сходить на коток

маленькое фото пользователя Locer
Москва → Другое

Покататься , провести хорошо время с девушкой

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