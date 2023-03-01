Москва
Профиль пользователя Mila007
О себе
Милая, дружелюбная,общительная,веселая,безбашенная иногда !
Профиль обновлён 20 марта 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 🪐 Астрология, таро ✝️ Религия 💰 Бизнес 📺 Политика
Не нравится:
🏢 Работа ☣️ Токсичность 🏫 Учеба
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Найти подруг 🙂
Москва → Другое
Прогуляться ,сходить в кино
Москва → Другое
Хочу найти подругу👯♀️
Москва → Другое
Просто поболтать о разном
Москва → Другое
Человеку нужен человек!😉
Москва → Другое
Очень скучно
Москва → Другое
Хочу найти девочку, которая будет рада стать хорошим другом
Москва → Другое
Ищу подругу💝
Москва → Другое
Сходить на стендап, выпить пива, похихикать и подружиться 🫶🏻
Москва → Другое
Ищу подругу
Москва → Другое
как на счет провести день на одной волне☺️
Москва → Другое
Хочу найти подругу с которой можно будет весело проводить время)
Москва → Другое
Прогуляться по Artplay и попить кофе.
Москва → Другое
Го пить кофе или гулять
Москва → Другое
Прогуляться по Центру Москвы
Москва → Другое
Увидеться и безобразничать )
Москва → Другое
В кальянную) посидеть поболтать)))
Москва → Другое
Ищу подругу
Москва → Другое
Найти друзей
Москва → Другое
Ищу подруг, дам, фей.
Москва → Другое
Классно провести время, повеселиться и пообщаться 😇
Москва → Другое
ищем друзей!) веселые, легкие на подъем и с хорошим чувством юмора)
Москва → Другое
Ищу подружку
Москва → Другое
Пообщаться, подружиться
Москва → Другое
Встречаются и гулять можно сходить на коток
Москва → Другое
Покататься , провести хорошо время с девушкой
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