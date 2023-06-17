⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя Mikoo

фото пользователя Mikoo

О себе

О себе могу рассказать что мне 21 и я очень люблю животных.Есть собачка большая)
Пока изучаю IT сферу …..
По характеру была очень активной и шумной девушкой которая только ‘«за»
А щас спокойная,но я очень общительная,эмоциональная ко всему отношусь с легкостью ,люблю сплетничать 😂

Была в сети сегодня

Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные✝️ Религия📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм☣️ Токсичность💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб

Не нравится:

📺 Политика💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога

События пользователя

Москва → другое

Любители фото !гоу снимем студию и сделаем фотосет 🌟

маленькое фото пользователя Lerow
маленькое фото пользователя Eldurano
маленькое фото пользователя ali.semmm
маленькое фото пользователя nata.rosie
маленькое фото пользователя katrin123
маленькое фото пользователя Nastyha99
Откликнулось 6 участников

Москва → пообщаться

Хочу попробовать найти подругу 🧖🏻‍♀️

маленькое фото пользователя Uliyyyyyyyy
маленькое фото пользователя elfindara
маленькое фото пользователя re.mar.ka
маленькое фото пользователя Miracle
маленькое фото пользователя Sovushka
маленькое фото пользователя Mary.solen
маленькое фото пользователя Marina7291
Откликнулось 7 участников

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Ponomareva

Москва → прогуляться, перекусить

Интересно живое общение)

Откликнулись 3 участника

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

маленькое фото пользователя L_pub
маленькое фото пользователя Tasay
маленькое фото пользователя George
маленькое фото пользователя Mko05
маленькое фото пользователя Polly98
маленькое фото пользователя Alinamrk
маленькое фото пользователя Winter
маленькое фото пользователя Cath
маленькое фото пользователя Kirill.a.p
маленькое фото пользователя Eldurano
маленькое фото пользователя Smetalinka
маленькое фото пользователя Alena_z1
маленькое фото пользователя AlinaMayak
маленькое фото пользователя MyWay
маленькое фото пользователя misskaterina18
маленькое фото пользователя Tellim
маленькое фото пользователя Karina_astro
маленькое фото пользователя Akhmed
маленькое фото пользователя Diana_Hebert
маленькое фото пользователя LerochkaLera1
маленькое фото пользователя Nikolay
маленькое фото пользователя DenZo
маленькое фото пользователя Goshanchik
маленькое фото пользователя Ekataterina
маленькое фото пользователя Vicci
маленькое фото пользователя Maxxx03
маленькое фото пользователя Daria_19
маленькое фото пользователя anas.tasia

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам