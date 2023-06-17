О себе

О себе могу рассказать что мне 21 и я очень люблю животных.Есть собачка большая)

Пока изучаю IT сферу …..

По характеру была очень активной и шумной девушкой которая только ‘«за»

А щас спокойная,но я очень общительная,эмоциональная ко всему отношусь с легкостью ,люблю сплетничать 😂