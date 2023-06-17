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Москва
О себе могу рассказать что мне 21 и я очень люблю животных.Есть собачка большая)
Москва
Профиль пользователя Mikoo
О себе
О себе могу рассказать что мне 21 и я очень люблю животных.Есть собачка большая)
Пока изучаю IT сферу …..
По характеру была очень активной и шумной девушкой которая только ‘«за»
А щас спокойная,но я очень общительная,эмоциональная ко всему отношусь с легкостью ,люблю сплетничать 😂
Была в сети сегодня
Пообщалась с более чем 10 пользователями
Общаюсь на темы:
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Не нравится:
📺 Политика💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога
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