Москва
Профиль пользователя MikhailZ

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фото #2 пользователя MikhailZ

О себе

Ищу людей с которыми будет Хорошо!)

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Кататься на роликах и великах ,ЮЗАО москва

Участие в других событиях

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Хочу найти общение )в телеге

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Пообщаться и погулять в парке

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Найти интересные места, потратить пушкинскую карту

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Прогуляться по Москве, сходить на выставку, найти новые знакомства)

маленькое фото пользователя Nata
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Поговорить по душам как минимум)

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