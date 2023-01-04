Москва
Профиль пользователя Mikhail0702

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О себе

Люблю активный отдых, боулинг, бильярд, бары, клубы, прогулки, выезды на природу, яхтинг, водные виды спорта, путешествия

Профиль обновлён 28 апреля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 📺 Политика 😊 Поделиться радостью ✝️ Религия 💕 Обсудить отношения

Не нравится:

💰 Бизнес

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

Предлагаю сходить в бар/клуб в центре - отметить пятницу🤟🏻

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Ju92
Москва → Другое

Выпить винца в баре

маленькое фото пользователя Julia003
Москва → Другое

Завести новых друзей)

маленькое фото пользователя Fox_fyr
Москва → Другое

Ищу подруг , новые знакомства

маленькое фото пользователя Locer
Москва → Другое

Увидеться и безобразничать )

маленькое фото пользователя Marina_0908
Москва → Другое

Проводить интересно время в Москве и не только

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