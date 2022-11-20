Ru/Eng. Кроткий как голубь, мудрый как змея. Не люблю показуху. Предпочитаю реальное виртуальному по мере возможности. Фанат Кристиана Бейла -раз в три года разъедаюсь до ~120 кг, а потом резко худею до 70. Против стандартов красоты. Люблю движение вверх и уважаю себе подобных.

Профиль обновлён 6 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🚶‍♀️ Прогуляться 🏢 Работа 💬 Пообщаться онлайн 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян

📸 Пофоткаться 🪩 Ночной клуб 🍷 Алкоголь

Сочи → Другое Пообщаюсь с тем, кто уже устал быть кем-то и хочет просто быть собой

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