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Москва
Профиль пользователя Mikel

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О себе

Люблю кино, кафе, концерты, музыка предпочтительно рок-н-ролл, альтернатива, так же обожаю походы с палатками на природе или рыбалку/охоту

Был в сети вчера

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм💰 Инвестиции / бизнес😓 Обсудить проблемы📚 Книги😊 Поделиться радостью🏢 Работа🏫 Учеба🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового🪩 Ночной клуб🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎲 Настольные игры💨 Кальян

Не нравится:

📺 Политика💩 Шутки про говно✝️ Религия💕 Обсудить отношения🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🍷 Алкоголь

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Общение с нормальными, адекватными людьми)))

маленькое фото пользователя Foxy_Rock
маленькое фото пользователя Tellim
Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 160 участников

маленькое фото пользователя Malikevich

Москва → сходить на мероприятие

Веселый и увлекательный Квиз 18+ каждую неделю в пятницу!😉

Откликнулось 36 участников

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