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Москва
Москва
Профиль пользователя Mikel
О себе
Люблю кино, кафе, концерты, музыка предпочтительно рок-н-ролл, альтернатива, так же обожаю походы с палатками на природе или рыбалку/охоту
Был в сети вчера
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм💰 Инвестиции / бизнес😓 Обсудить проблемы📚 Книги😊 Поделиться радостью🏢 Работа🏫 Учеба🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового🪩 Ночной клуб🚴♀️ Активный отдых / спорт🎲 Настольные игры💨 Кальян
Не нравится:
📺 Политика💩 Шутки про говно✝️ Религия💕 Обсудить отношения🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🍷 Алкоголь
События пользователя
Участие в других событиях
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