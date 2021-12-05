Москва
Профиль пользователя Miin

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Профиль обновлён 13 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Сочи → активный отдых

Найти компанию на отдых

Участие в других событиях

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Сочи → Другое

Скучно одной отдыхать, составишь компанию?

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Сочи → Другое

Прогуляться, перекусить

маленькое фото пользователя RussianMorning
Сочи → Другое

сгонять в какие-то ламповые места

маленькое фото пользователя Bogdanini
Сочи → Другое

Прогуляться, сходить в барчик

маленькое фото пользователя Naya
Сочи → Другое

Настольные игры, обмен настолками

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