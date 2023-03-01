Москва
Профиль пользователя Miilstarr

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О себе

Я люблю так смеяться сильно, ещё я спортик жёсткий
Я вообще разносторонняя!!!!! Читаю и смотрю шоу юмористические с матами!!!

Профиль обновлён 19 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → пообщаться

Смех продлевает жизнь, а Россия для грустных. Давайте плакать от смеха

Участие в других событиях

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Москва → Другое

Ищу веселую подружку/ интересную собеседницу (можно в одном лице🙃 )

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Могу стать твоей подружкой на все случаи жизни

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Болтать, шутить, жаловаться, выдумывать бизнесс-планы от балды.

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Найти неадекватных подруг с весельцой

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Новосибирск → Другое

Что для тебя красота?

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Погулять , в кофе посидеть

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Ну рассказывайте 🤔

маленькое фото пользователя bulanowwwa
Москва → Другое

Хотелось бы найти интересных девушек

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