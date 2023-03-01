Москва
Профиль пользователя Miilstarr
О себе
Я люблю так смеяться сильно, ещё я спортик жёсткий
Я вообще разносторонняя!!!!! Читаю и смотрю шоу юмористические с матами!!!
Профиль обновлён 19 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей
Не нравится:
☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Ищу веселую подружку/ интересную собеседницу (можно в одном лице🙃 )
Москва → Другое
Могу стать твоей подружкой на все случаи жизни
Москва → Другое
Болтать, шутить, жаловаться, выдумывать бизнесс-планы от балды.
Москва → Другое
Найти неадекватных подруг с весельцой
Москва → Другое
Хола, амигос, комо эстас?)
Новосибирск → Другое
Что для тебя красота?
Москва → Другое
Погулять , в кофе посидеть
Москва → Другое
Ну рассказывайте 🤔
Москва → Другое
Хотелось бы найти интересных девушек
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