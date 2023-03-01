Я люблю так смеяться сильно, ещё я спортик жёсткий Я вообще разносторонняя!!!!! Читаю и смотрю шоу юмористические с матами!!!

Профиль обновлён 19 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

☣️ Токсичность

Москва → пообщаться Смех продлевает жизнь, а Россия для грустных. Давайте плакать от смеха

Новосибирск → Другое Что для тебя красота?

Москва → Другое Могу стать твоей подружкой на все случаи жизни

Москва → Другое Ищу веселую подружку/ интересную собеседницу (можно в одном лице🙃 )

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.