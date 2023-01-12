Москва
Профиль пользователя Mifriil

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фото #2 пользователя Mifriil

О себе

Люблю турник, пошаговые стратегии и кефир

Профиль обновлён 31 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

📺 Политика 😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор 😊 Поделиться радостью

Не нравится:

💕 Обсудить отношения 🪐 Астрология / таро 🐈 Домашние животные

События пользователя

Москва → пообщаться

Смотреть фильмы по ночам в дискорде

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alexia
Саратов → Другое

Деградация (игры, аниме, дизайн, 3д, музыка, сериалы, инвестиции)

маленькое фото пользователя bormashalmi
Москва → Другое

найти человека с которым буду смотреть аниме

маленькое фото пользователя Amphibolia
Москва → Другое

Обсудить игры/посмотреть фильмы в дисе/ поиграть кооперативно и пр.

маленькое фото пользователя Figo
Москва → Другое

Поиграть в Доку)😀 (dota)

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