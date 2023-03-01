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Москва
Москва
Профиль пользователя MicheleItalia
О себе
Michele - итальянец в Москве
Был в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения📚 Книги🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться🍷 Выпить в баре
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