Был в сети пару дней назад

Я итальянец 🇮🇹 впервые в Москве, хочу с кем-то погулять, чиллинг)

Прогуляться куда нибудь :)

Коллектив - клуб для общения, знакомств и игр в Москве.

В поисках людей, которые не любят сидеть дома))

Посидеть в кафе (чай/кофе и тд), поболтать

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