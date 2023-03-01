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Москва
Профиль пользователя MicheleItalia

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О себе

Michele - итальянец в Москве

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться🍷 Выпить в баре

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Я итальянец 🇮🇹 впервые в Москве, хочу с кем-то погулять, чиллинг)

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Откликнулись 4 участника

Москва → собрать компанию

Итальянец в Москве

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Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

Посидеть в кафе (чай/кофе и тд), поболтать

Откликнулись 63 участника

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Москва → прогуляться, перекусить

В поисках людей, которые не любят сидеть дома))

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Коллектив - клуб для общения, знакомств и игр в Москве.

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