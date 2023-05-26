Привет, меня зовут Вика и мне 26 лет. Хочу расширить свой кругозор и найти классных друзей/знакомых по интересам) Хожу на йогу, в бассейн, нравится отдых с палатками, люблю смотреть фильмы и сериалы, различные мастер классы, в планах встать на сноуборд и попробовать себя в теннисе, так же нравится вкусная еда и атмосферные места😌

Профиль обновлён 18 февраля 2023 г.

💰 Бизнес 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 🐈 Домашние животные

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.