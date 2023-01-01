Москва

Профиль пользователя MiaRise

О себе Занимаюсь социальными танцами, а именно бачатой, сальсой и кизомбой. Люблю классическую музыку, ходить в театр и картинные галереи, участвовать в фестивалях

Была в сети на прошлой неделе Пообщалась с более чем 10 пользователями

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