⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва
Москва
Москва
Профиль пользователя MiaRise
О себе
Занимаюсь социальными танцами, а именно бачатой, сальсой и кизомбой. Люблю классическую музыку, ходить в театр и картинные галереи, участвовать в фестивалях
Была в сети на прошлой неделе
Пообщалась с более чем 10 пользователями
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью📚 Книги🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового🎲 Настольные игры✈️ Найти попутчика в путешествие
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам