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Москва
Профиль пользователя MiaRise

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О себе

Занимаюсь социальными танцами, а именно бачатой, сальсой и кизомбой. Люблю классическую музыку, ходить в театр и картинные галереи, участвовать в фестивалях

Была в сети на прошлой неделе

Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью📚 Книги🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового🎲 Настольные игры✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → пообщаться

Поговорить на тему искусства (поэзия, театры, скульптуры и картины)

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маленькое фото пользователя Zercer
маленькое фото пользователя Maggie
маленькое фото пользователя Islam_123
маленькое фото пользователя Iloveocean
Откликнулось 7 участников

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anastasia02

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подругу/подруг

Откликнулся 101 участник

маленькое фото пользователя KationaDash

Москва → другое

Найти подруг 😌💃🏼💃🏼💃🏼

Откликнулось 60 участников

маленькое фото пользователя Misha_philosoph

Москва → собрать компанию

Найти игроков для ролевых игр

Откликнулось 56 участников

маленькое фото пользователя misskaterina18

Москва → прогуляться, перекусить

Девочки, пойдемте посидим попьем кофе/сходим в кино/куда угодно❤️

Откликнулись 22 участника

маленькое фото пользователя Sakunikki

Москва → пообщаться

Психологическая консультация бесплатно)

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя Alina2408

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу найти подругу

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя rikaminsinho

Москва → пообщаться

Хочу найти ту самую подругу🤙🏻

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Nona1999v

Москва → другое

Саморазвиваться

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Valeria.m

Москва → пообщаться

Переехала совсем недавно. Хочу найти подруг, новые знакомства 💕💕💕

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Mr.Box

Москва → прогуляться, перекусить

Живу на академической, ищу с кем прогуливаться в будние вечера

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Aganeki

Москва → пообщаться

Поговорим на творческие или не очень темы)

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя FreeLight

Москва → пообщаться

Как разнообразить свою жизнь по максимуму?

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Denis91

Москва → прогуляться, перекусить

Пешие прогулки или вело прогулки.

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Diana580

Уфа → пообщаться

Хочу пообщаться на тему искусства, обменяться интересным контентом)

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Citrus

Москва → прогуляться, перекусить

Поиграть в настолки и просто хорошо провести время 😉

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя javadev

Москва → пообщаться

Ищу своих будущих соседей

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя feohtistov

Москва → пообщаться

дискорд, поиграть во что нибудь или просто приятно провести вечер онлайн

Откликнулся 1 участник

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