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Москва
Профиль пользователя MiaMike

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О себе

Люблю путешествия, бегаю, катаюсь на байке, а зимой на лыжах. Люблю электронную музыку.

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа🐈 Домашние животные✝️ Религия📚 Книги🪐 Астрология / таро🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы📺 Политика💩 Шутки про говно☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → путешествия

Поездка на Байкал

маленькое фото пользователя Marvelous_Elena
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 265 участников

маленькое фото пользователя Marvelous_Elena

Москва → активный отдых

Ищу подруг и друзей для активных, спортивных, весёлых, душевных встреч

Откликнулись 44 участника

маленькое фото пользователя Ana777

Москва → прогуляться, перекусить

Поужинать в модном месте, погулять, пообщаться

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Москва → прогуляться, перекусить

Мне интересны новые люди, обсудим всё или ничего

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