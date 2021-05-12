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Москва
Профиль пользователя Mi1ka

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О себе

Приму всех в друзья, и будут темы на что общаться. Обещаю) 💜

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность💨 Кальян🍷 Алкоголь🖼 Выставка / музей🪩 Ночной клуб🎭 Театр
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