Москва
Профиль пользователя Mfreaks

фото пользователя Mfreaks

О себе

Музыка, кино, сериалы, игры, настолки, коты, собаки, книги, концерты, прогулки.

Профиль обновлён 9 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 💩 Странный юмор 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью 🏫 Учеба 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 💰 Бизнес

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → пообщаться

Нужно общение

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться в парке Сокольники вечером

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя arinmoonlite
Москва → Другое

Простое, легкое общение 🤗

маленькое фото пользователя Vera22
Москва → Другое

Хочу поговорить про космос и жизнь на других планетах

маленькое фото пользователя Synth_Iris
Санкт-Петербург → Другое

Хочу найти друзей - единомышленников! Лампового общения.

маленькое фото пользователя PanzerHund
Москва → Другое

Тяжёлая музыка, фэнтези, серийные убийцы, расширяется ли вселенная?

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Москва → Другое

Пообщалась бы с удовольствием 🙂

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Обсудить уличных котов, мемы и обзоры Чужого на плохие книги

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