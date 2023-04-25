Москва
Профиль пользователя Mfreaks
О себе
Музыка, кино, сериалы, игры, настолки, коты, собаки, книги, концерты, прогулки.
Профиль обновлён 9 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
🏢 Работа 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 💩 Странный юмор 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью 🏫 Учеба 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 💰 Бизнес
Не нравится:
📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Простое, легкое общение 🤗
Москва → Другое
Хочу поговорить про космос и жизнь на других планетах
Санкт-Петербург → Другое
Хочу найти друзей - единомышленников! Лампового общения.
Москва → Другое
Тяжёлая музыка, фэнтези, серийные убийцы, расширяется ли вселенная?
Москва → Другое
Пообщалась бы с удовольствием 🙂
Батуми → Другое
Обсудить уличных котов, мемы и обзоры Чужого на плохие книги
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