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Москва
Профиль пользователя meza

фото пользователя meza

О себе

Не пью и не курю
В основном работаю и чему-то учусь
Люблю баскетбол лонгбординг и всяческие игры будь то настольки либо же компьютерные

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные🏫 Учеба🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎭 Театр🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн

Не нравится:

☣️ Токсичность📺 Политика💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро💨 Кальян🪩 Ночной клуб🍷 Алкоголь

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Найти бы человека для прогулки по центру

маленькое фото пользователя Pollynka
Откликнулся 1 участник

Ижевск → активный отдых

Подружиться и провести с кем-нибудь время

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