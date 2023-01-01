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Москва
Не пью и не курю
Москва
Профиль пользователя meza
О себе
Не пью и не курю
В основном работаю и чему-то учусь
Люблю баскетбол лонгбординг и всяческие игры будь то настольки либо же компьютерные
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные🏫 Учеба🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт🎭 Театр🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн
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