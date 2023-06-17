Москва
Профиль пользователя Meyhonok
О себе
Нравиться лёгкое общение, ищу с кем погулять по интересным местам в Москве)
Профиль обновлён 25 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🚶♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 🎸 Концерт / фестиваль 🍿 Сходить в кино
Не нравится:
✝️ Религия
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀
Москва → Другое
Найти подругу🙃
Москва → Другое
Найти подружаню
Москва → Другое
Хочется найти классный и общительных знакомых✨
Москва → Другое
пофоткать друг друга и погулять по городу :))
Москва → Другое
Лето и движ 🫶
Москва → Другое
Хочу в парк на творческий пикничек✨
Москва → Другое
Ищу подругу для атмосферных посиделок вечерами 🌞
Москва → Другое
Найти подружку и общаться
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