Москва
Профиль пользователя Meyhonok

фото пользователя Meyhonok
фото #2 пользователя Meyhonok

О себе

Нравиться лёгкое общение, ищу с кем погулять по интересным местам в Москве)

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 🎸 Концерт / фестиваль 🍿 Сходить в кино

Не нравится:

✝️ Религия

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять в классных местах и пофоткаться🥰

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lurevone
Москва → Другое

Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

маленькое фото пользователя Toria
Москва → Другое

Найти подругу🙃

маленькое фото пользователя Hebert.Di
Москва → Другое

Найти подружаню

маленькое фото пользователя Kristinser
Москва → Другое

Хочется найти классный и общительных знакомых✨

маленькое фото пользователя avotraeh
Москва → Другое

пофоткать друг друга и погулять по городу :))

маленькое фото пользователя annykoles
Москва → Другое

Лето и движ 🫶

маленькое фото пользователя Pollynka
Москва → Другое

Хочу в парк на творческий пикничек✨

маленькое фото пользователя Ksys
Москва → Другое

Ищу подругу для атмосферных посиделок вечерами 🌞

маленькое фото пользователя ADEL1
Москва → Другое

Найти подружку и общаться

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.