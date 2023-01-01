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Москва
Москва
Профиль пользователя Meya
О себе
Миловидная, зеленоглазая девушка. Пришла сюда с желанием пообщаться, может быть подружиться. Особо ничем не примечательна. Часто слышу в свой адрес, что я малообщительна, поэтому я ещё здесь отчасти и для того, чтобы развивать коммуникабельность на практике. Люблю готовить (особенно выпечка), читать (в основном художественная литература), обожаю вечерние прогулки. Меня они невероятно успокаивают и словно перезагружают.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏢 Работа💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Не нравится:
🪐 Астрология / таро✝️ Религия📺 Политика🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Алкоголь💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб
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