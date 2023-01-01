⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя Meya

фото пользователя Meya

О себе

Миловидная, зеленоглазая девушка. Пришла сюда с желанием пообщаться, может быть подружиться. Особо ничем не примечательна. Часто слышу в свой адрес, что я малообщительна, поэтому я ещё здесь отчасти и для того, чтобы развивать коммуникабельность на практике. Люблю готовить (особенно выпечка), читать (в основном художественная литература), обожаю вечерние прогулки. Меня они невероятно успокаивают и словно перезагружают.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏢 Работа💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

🪐 Астрология / таро✝️ Религия📺 Политика🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Алкоголь💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

маленькое фото пользователя Alexander_R
маленькое фото пользователя Den_D
маленькое фото пользователя Tanushka_kotik
маленькое фото пользователя Flint
маленькое фото пользователя KationaDash
маленькое фото пользователя George
маленькое фото пользователя AlinaMayak
маленькое фото пользователя SofiaR
маленькое фото пользователя Serotoninyou
маленькое фото пользователя Polly98
маленькое фото пользователя Miya87
маленькое фото пользователя Babaikaya
маленькое фото пользователя annykoles
маленькое фото пользователя Ekataterina
маленькое фото пользователя Yangwawa
маленькое фото пользователя Toria
маленькое фото пользователя Viera
маленькое фото пользователя Alena_z1
маленькое фото пользователя mww.llx
маленькое фото пользователя Marvelous_Elena
маленькое фото пользователя Eldurano
маленькое фото пользователя Daria_19
маленькое фото пользователя Al.se.sh
маленькое фото пользователя Waiflound
маленькое фото пользователя Llera
маленькое фото пользователя Nastyakotya
маленькое фото пользователя OIEUEUE
маленькое фото пользователя TG_Sergey_aloha

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам