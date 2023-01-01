О себе

Миловидная, зеленоглазая девушка. Пришла сюда с желанием пообщаться, может быть подружиться. Особо ничем не примечательна. Часто слышу в свой адрес, что я малообщительна, поэтому я ещё здесь отчасти и для того, чтобы развивать коммуникабельность на практике. Люблю готовить (особенно выпечка), читать (в основном художественная литература), обожаю вечерние прогулки. Меня они невероятно успокаивают и словно перезагружают.