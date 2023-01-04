Москва
Профиль пользователя Mexicano
О себе
Люблю музыку, стиль под настроение, но больше нравится индастриал-метал.
Прогулки в парке лучший вид спорта.
Ирландские пабы, концерты хороший способ провести время.
Стритфуд - самая вкусная еда.
Книги 📚 Макса Фрая и Терри Пратчета завладевают моим вниманием.
Инженер по образованию, Эникей по рабочей деятельности.
Любимый ресурс Pikabu
Профиль обновлён 11 июня 2023 г.
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