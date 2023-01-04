Люблю музыку, стиль под настроение, но больше нравится индастриал-метал. Прогулки в парке лучший вид спорта. Ирландские пабы, концерты хороший способ провести время. Стритфуд - самая вкусная еда. Книги 📚 Макса Фрая и Терри Пратчета завладевают моим вниманием. Инженер по образованию, Эникей по рабочей деятельности. Любимый ресурс Pikabu

Профиль обновлён 11 июня 2023 г.

🏢 Работа 📚 Книги 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения

☣️ Токсичность 🪐 Астрология, таро 💩 Странный юмор 📺 Политика

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