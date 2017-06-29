Москва
Профиль пользователя Metig

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О себе

Я люблю водный туризм. Сапы, байдарки или просто искупаться после рабочего дня в душном офисе.

Я люблю спелестологию: полазить по заброшенным каменоломням и пещерам, забраться в шкурник и шипеть оттуда на всех.

Мне нравится хендмейд: работа с кожей, с пайкой стекла, лепка. К сожалению, я ничего не умею, но было бы здорово найти подругу, у которой тоже лапки и учиться вместе делать что-то.)

Профиль обновлён 5 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

💩 Странный юмор 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро

События пользователя

Москва → активный отдых

Пещеры в домодедово

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя metaLime
Москва → Другое

Погулять и пофотографироваться в закатном солнце

маленькое фото пользователя Enka
Бийск → Другое

увидеть что окружает человека. Покажи вид из окна и кактус на окне)

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