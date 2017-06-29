Я люблю водный туризм. Сапы, байдарки или просто искупаться после рабочего дня в душном офисе. Я люблю спелестологию: полазить по заброшенным каменоломням и пещерам, забраться в шкурник и шипеть оттуда на всех. Мне нравится хендмейд: работа с кожей, с пайкой стекла, лепка. К сожалению, я ничего не умею, но было бы здорово найти подругу, у которой тоже лапки и учиться вместе делать что-то.)

Профиль обновлён 5 июня 2023 г.

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Бийск → Другое увидеть что окружает человека. Покажи вид из окна и кактус на окне)

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