Москва
Профиль пользователя Metig
О себе
Я люблю водный туризм. Сапы, байдарки или просто искупаться после рабочего дня в душном офисе.
Я люблю спелестологию: полазить по заброшенным каменоломням и пещерам, забраться в шкурник и шипеть оттуда на всех.
Мне нравится хендмейд: работа с кожей, с пайкой стекла, лепка. К сожалению, я ничего не умею, но было бы здорово найти подругу, у которой тоже лапки и учиться вместе делать что-то.)
Профиль обновлён 5 июня 2023 г.
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