Москва
Профиль пользователя Metallica
О себе
Можно называть меня Лика.
Ищу подружек для встреч, дружбы, общения, веселого времяпрепровождения. Общаться хочу и онлайн и вживую.
Хочу найти самостоятельных, сильных, морально и финансово независимых от мужей или парней девушек, которым интересно развиваться и самореализовываться.
Люблю нестандартных, творческих людей)
О себе:
💓Тренируюсь каждый день - калистеника, плиометрика, силовые упражнения со штангой.
💓Рисую.
💓Люблю тату.
💓Слушаю в основном электронщину- транс, техно, хаус, минимал и тд.
💓Люблю тусовки, но хожу по ним не часто, тк соблюдаю режим.
💓Хозяйка кота и двух кошек.
💓 Выращиваю уличные цветы.
Гетеро (если это важно, лично мне не важна ориентация)
Детей нет.
Не интересно общаться на тему детей, семьи, быта и готовки.
Не курю, не люблю кальяны и тд.
Пью очень редко и мало.
Профиль обновлён 26 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
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