Можно называть меня Лика. Ищу подружек для встреч, дружбы, общения, веселого времяпрепровождения. Общаться хочу и онлайн и вживую. Хочу найти самостоятельных, сильных, морально и финансово независимых от мужей или парней девушек, которым интересно развиваться и самореализовываться. Люблю нестандартных, творческих людей) О себе: 💓Тренируюсь каждый день - калистеника, плиометрика, силовые упражнения со штангой. 💓Рисую. 💓Люблю тату. 💓Слушаю в основном электронщину- транс, техно, хаус, минимал и тд. 💓Люблю тусовки, но хожу по ним не часто, тк соблюдаю режим. 💓Хозяйка кота и двух кошек. 💓 Выращиваю уличные цветы. Гетеро (если это важно, лично мне не важна ориентация) Детей нет. Не интересно общаться на тему детей, семьи, быта и готовки. Не курю, не люблю кальяны и тд. Пью очень редко и мало.

Профиль обновлён 26 июня 2023 г.

🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 🏫 Учеба

✝️ Религия 📺 Политика 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность 💩 Странный юмор 💰 Бизнес 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения

Москва → Другое Где бы я тебя еще нашла 😂😂😂

Москва → Другое Ищу подруг,можем сходить в театр или просто прогуляться в парке)

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