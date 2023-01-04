Москва
Профиль пользователя metaLime

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О себе

Всем привет!
Я Ксюша, живу в мск.
Играю во всякое компьютерное, настольное. Обожаю классику днд 🧙‍♀️
Работаю фотографом по выходным и админом сц по будням.
Люблю котиков и метал, смотрю F1

Профиль обновлён 14 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🪐 Астрология, таро 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы 📺 Политика ☣️ Токсичность ✝️ Религия 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 💰 Бизнес

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять и пофотографироваться в закатном солнце

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Merovef
Москва → Другое

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