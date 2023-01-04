Всем привет! Я Ксюша, живу в мск. Играю во всякое компьютерное, настольное. Обожаю классику днд 🧙‍♀️ Работаю фотографом по выходным и админом сц по будням. Люблю котиков и метал, смотрю F1

Профиль обновлён 14 июня 2023 г.

🪐 Астрология, таро 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.