Профиль обновлён 8 июля 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика

Москва → прогуляться, перекусить Концерт MACAN 20 или 21 мая. Кто со мной?

Москва → собрать компанию Мы с компанией встречаемся на выхах

Москва → Другое Покурить кальян на набережной у капота 😺

Москва → Другое Слушаю техно, не сижу на месте 🤪

Москва → Другое Поддержим друг друга в инсте/телеге/wa обсуждение тем, постов и тд ))

Москва → Другое Кто живет на севере Москвы? Или в центре. Давайте общаться

Москва → Другое Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения

Москва → Другое Сходить в бар и потанцевать

Москва → Другое Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.