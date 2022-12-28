Москва
Профиль пользователя mertkaya97

фото пользователя mertkaya97
фото #2 пользователя mertkaya97

Профиль обновлён 8 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика

События пользователя

Москва → собрать компанию

Мы с компанией встречаемся на выхах

Москва → прогуляться, перекусить

Концерт MACAN 20 или 21 мая. Кто со мной?

Москва → собрать компанию

АДЕКВАТНЫХ и НЕДУШНЫХ девушек компанией гулять/тусить/проводить лето🥳

Москва → прогуляться, перекусить

Пойдём гулять! Погода кайф🔥

Москва → прогуляться, перекусить

Пойдём на салют!

Москва → собрать компанию

На выходных встречаемся. Только активные!

Участие в других событиях

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Найти новые знакомства, подружиться

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Может кто-то хочет вместе изучать английский?

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Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!

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Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения

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Кто живет на севере Москвы? Или в центре. Давайте общаться

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Поддержим друг друга в инсте/телеге/wa обсуждение тем, постов и тд ))

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Недавно переехала. Экстраверт😁 нужна компания 🤝

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Найти друзей с похожими интересами 😊

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Коммуникейшен хочется

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Хочется сходить потанцевать

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.