Москва
Профиль пользователя mertkaya97
Профиль обновлён 8 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика
События пользователя
Москва → собрать компанию
Мы с компанией встречаемся на выхах
Москва → прогуляться, перекусить
Концерт MACAN 20 или 21 мая. Кто со мной?
Москва → собрать компанию
АДЕКВАТНЫХ и НЕДУШНЫХ девушек компанией гулять/тусить/проводить лето🥳
Москва → прогуляться, перекусить
Пойдём гулять! Погода кайф🔥
Москва → прогуляться, перекусить
Пойдём на салют!
Москва → собрать компанию
На выходных встречаемся. Только активные!
Участие в других событиях
Москва → Другое
Найти новые знакомства, подружиться
Москва → Другое
Может кто-то хочет вместе изучать английский?
Москва → Другое
Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!
Москва → Другое
Найти родную душу для общения, поддержки
Москва → Другое
Сходить в бар и потанцевать
Москва → Другое
Выпить винца в баре
Москва → Другое
Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения
Москва → Другое
Очень скучно
Москва → Другое
Кто живет на севере Москвы? Или в центре. Давайте общаться
Москва → Другое
Поддержим друг друга в инсте/телеге/wa обсуждение тем, постов и тд ))
Москва → Другое
Слушаю техно, не сижу на месте 🤪
Москва → Другое
Погулять по Екатерининскому парку
Москва → Другое
Покурить кальян на набережной у капота 😺
Москва → Другое
Недавно переехала. Экстраверт😁 нужна компания 🤝
Москва → Другое
Найти друзей с похожими интересами 😊
Москва → Другое
Коммуникейшен хочется
Москва → Другое
Хочется сходить потанцевать
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