Я люблю заниматься спортом: беговой клуб, плавание, горячий пилатес, кататься на электровелосипеде, сноуборд, лонгборд. Очень хочу попробовать сёрфинг.

Профиль обновлён 10 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 📸 Пофоткаться 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 🍿 Сходить в кино 🎭 Театр 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍴 Кафе / ресторан 🚶‍♀️ Прогуляться 🇬🇧 Изучение нового 🎲 Настольные игры 💨 Кальян ✈️ Путешествия 🎸 Концерт / фестиваль 🖼 Выставка / музей

✝️ Религия 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🍷 Алкоголь

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