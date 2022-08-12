Москва
Профиль пользователя Merille

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О себе

Я люблю заниматься спортом: беговой клуб, плавание, горячий пилатес, кататься на электровелосипеде, сноуборд, лонгборд.
Очень хочу попробовать сёрфинг.

Профиль обновлён 10 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 📸 Пофоткаться 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 🍿 Сходить в кино 🎭 Театр 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍴 Кафе / ресторан 🚶‍♀️ Прогуляться 🇬🇧 Изучение нового 🎲 Настольные игры 💨 Кальян ✈️ Путешествия 🎸 Концерт / фестиваль 🖼 Выставка / музей

Не нравится:

✝️ Религия 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🍷 Алкоголь

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Пообщаться и найти душевных и добрых друзей

Участие в других событиях

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Москва → Другое

Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение

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Москва → Другое

Ищу друзей. Для начала просто пообщаться в сети)

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Москва → Другое

Интеллектуальных и творческих разговоров

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Королев → Другое

Пообщаться о жизни

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найти подружку/подружек

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Москва → Другое

Хочу найти подруг, друзей. Будем гулять, делать фото, делиться всяким

маленькое фото пользователя Marwow
Москва → Другое

душевные разговоры

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