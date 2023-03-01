Приветик! Я Велере! Я фармацевт! Я художник (ну типо того вроде бы)🙃 нравится рисовать, я не прямо профессионал, но так сказать просто любитель. Люблю играть в игры (а точнее смотреть их прохождения). Из игр самое любимое, во что я точно играю - это симс, очевиднее некуда😅 Я не прям анимешник, но что-то да знаю. На самом деле я скромная...для тех кто меня плохо знает🛸 Хотелось бы найти друзей, таких же отбитых, как и я, существ не из этого мира 😂 с нетрадиционным чувством юмора @burlyaginaaaart

Профиль обновлён 22 декабря 2022 г.

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