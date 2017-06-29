Москва
Профиль пользователя Merilin89

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О себе

Самостоятельная,самодостаточная,целеустремлённая.Люблю гулять,когда тепло,походы,играть в настольные игры,компьютерные игры,учусь стримить,общаться на разные темы)

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги 🐈 Домашние животные 🏢 Работа 📺 Политика 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🏫 Учеба

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы ☣️ Токсичность 💩 Странный юмор

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

В хорошую погоду предлагаю выбраться в красивое, интересное место.

Москва → пообщаться

В плохую погоду предлагаю поиграть в онлайн игры по сети.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lolina
Москва → Другое

Ищу подругу для приятного общения от 27 лет. Читать описание

маленькое фото пользователя Evgeniya1994b
Москва → Другое

Ищу подруг

маленькое фото пользователя Anastasiyaaa
Москва → Другое

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