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Москва
Москва
Профиль пользователя Merieme
О себе
Я квалифицированный мастер маникюра, гадаю на таро, читаю русскую и зарубежную классику( обожаю Ремарка),есть маленький шпиц Лёвушка. Ищу лучшего друга,чтобы и пива попить,и бывших обсудить, и чай дома попить. Всех целую,всем пока💋
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🐈 Домашние животные💰 Инвестиции / бизнес🏫 Учеба💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🍷 Выпить в баре🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎭 Театр🪩 Ночной клуб
Не нравится:
📺 Политика✝️ Религия🏢 Работа😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль
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