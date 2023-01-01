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Москва
Профиль пользователя Merieme

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О себе

Я квалифицированный мастер маникюра, гадаю на таро, читаю русскую и зарубежную классику( обожаю Ремарка),есть маленький шпиц Лёвушка. Ищу лучшего друга,чтобы и пива попить,и бывших обсудить, и чай дома попить. Всех целую,всем пока💋

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🐈 Домашние животные💰 Инвестиции / бизнес🏫 Учеба💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🍷 Выпить в баре🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎭 Театр🪩 Ночной клуб

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия🏢 Работа😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль

События пользователя

Москва → пообщаться

Хочу просто пообщаться, могу скинуть 1000 и 1 мем , поддержу любую тему 💅💘

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Arina_A

Москва → пообщаться

Ищу общения онлайн и если подружимся , то и в реальной жизни ☺️

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Mad_all_in

Москва → пообщаться

Можем познакомиться для обсуждения почти любых тем

Откликнулось 7 участников

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