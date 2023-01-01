Москва

Профиль пользователя Merieme

О себе Я квалифицированный мастер маникюра, гадаю на таро, читаю русскую и зарубежную классику( обожаю Ремарка),есть маленький шпиц Лёвушка. Ищу лучшего друга,чтобы и пива попить,и бывших обсудить, и чай дома попить. Всех целую,всем пока💋

Была в сети пару дней назад

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