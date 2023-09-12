Пообщалась с более чем 10 пользователями

Была в сети вчера

Завести новые знакомства , все зависит от компании

Посидеть в уютном кафе или погулять по городу )))

Хотелось бы найти людей родных по духу

Ищу подругу или друга, для совместного здорового досуга

Будьте собой, не притворяйтесь

Пообщаться, найти общие интересы, провести время в уютном кафе за чашечкой чая

Переехала совсем недавно. Хочу найти подруг, новые знакомства 💕💕💕

Кому нужна подработка пишите. Работа на выезде.

Ищу подругу для душевного общения 26+ на долго

Буду рада приятному общению , и возможно, новой дружбе. 😊

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Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

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