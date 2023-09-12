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Москва
Профиль пользователя Meri_1994

фото пользователя Meri_1994

Была в сети вчера

Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🍴 Кафе / ресторан🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн

Не нравится:

🪩 Ночной клуб

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя viedarie

Москва → прогуляться, перекусить

найти подруг 💘💘💘

Откликнулось 120 участников

маленькое фото пользователя Alena_z1

Москва → пообщаться

Буду рада приятному общению , и возможно, новой дружбе. 😊

Откликнулось 56 участников

маленькое фото пользователя Polyaa

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подружек в Москве 💁🏼‍♀️

Откликнулся 41 участник

маленькое фото пользователя Alysy

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подругу для душевного общения 26+ на долго

Откликнулся 31 участник

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Москва → пообщаться

Найти настоящих друзей

Откликнулось 30 участников

маленькое фото пользователя Elina_M

Москва → прогуляться, перекусить

Пообщаться, найти подругу

Откликнулось 29 участников

маленькое фото пользователя Sveety

Москва → собрать компанию

Подружайки, найдитесь 👯‍♀️

Откликнулось 25 участников

маленькое фото пользователя Nadejda

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу новые знакомства и подруг

Откликнулись 22 участника

маленькое фото пользователя Miya87

Москва → другое

Кому нужна подработка пишите. Работа на выезде.

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя Valeria.m

Москва → пообщаться

Переехала совсем недавно. Хочу найти подруг, новые знакомства 💕💕💕

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Anastasia_eshhh

Москва → прогуляться, перекусить

Пообщаться, найти общие интересы, провести время в уютном кафе за чашечкой чая

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Sovushka

Москва → пообщаться

Будьте собой, не притворяйтесь

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Sima89

Екатеринбург → пообщаться

Ищу подругу или друга, для совместного здорового досуга

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя SlyFoxy17

Москва → пообщаться

Хотелось бы найти людей родных по духу

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Anastasiya86

Москва → пообщаться

Посидеть в уютном кафе или погулять по городу )))

Откликнулись 3 участника

анонимный пользователь

Москва → прогуляться, перекусить

Завести новые знакомства , все зависит от компании

Откликнулись 3 участника

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