Москва
Профиль пользователя Meri
О себе
Увлекаюсь психологией. Нравятся фильма Тима Бертона и кофе. Ламповое дружеское общение🌹
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Ищу подруг)
Москва → Другое
Ищу подружку🥹
Москва → Другое
Устроить так называемую пижамную вечеринку
Москва → Другое
Я хочу по болтать , подружиться
Москва → Другое
Тоже хочешь задружиться с кем-то интересным?
Москва → Другое
Поговорим?
Москва → Другое
хочу найти подружку🥺
Москва → Другое
Шахматы в чайной
Москва → Другое
Хочу найти подругу в Москве 😇
Москва → Другое
прогуляться, перекусить
Москва → Другое
Обсудить книги или прогуляться по библиотекам
Москва → Другое
Прогуляться
Москва → Другое
На Хэллуин в Moscow city
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