Москва
Профиль пользователя Meri

фото пользователя Meri
фото #2 пользователя Meri
фото #3 пользователя Meri

О себе

Увлекаюсь психологией. Нравятся фильма Тима Бертона и кофе. Ламповое дружеское общение🌹

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

События пользователя

Москва → другое

Найти подруг🛍🎀🧸

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Straight
Москва → Другое

Ищу подруг)

маленькое фото пользователя Dariana
Москва → Другое

Ищу подружку🥹

маленькое фото пользователя Nastysha640
Москва → Другое

Устроить так называемую пижамную вечеринку

маленькое фото пользователя Angelina21
Москва → Другое

Я хочу по болтать , подружиться

маленькое фото пользователя Mell
Москва → Другое

Тоже хочешь задружиться с кем-то интересным?

маленькое фото пользователя is.ap
Москва → Другое

Поговорим?

маленькое фото пользователя alinochkaaa
Москва → Другое

хочу найти подружку🥺

маленькое фото пользователя Canary
Москва → Другое

Шахматы в чайной

маленькое фото пользователя ingrengal
Москва → Другое

Хочу найти подругу в Москве 😇

маленькое фото пользователя glupostt
Москва → Другое

прогуляться, перекусить

маленькое фото пользователя Grouse
Москва → Другое

Обсудить книги или прогуляться по библиотекам

маленькое фото пользователя Lizok2004
Москва → Другое

Прогуляться

Москва → Другое

На Хэллуин в Moscow city

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.