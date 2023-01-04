Москва
Профиль пользователя Mercedesbenz

фото пользователя Mercedesbenz
фото #2 пользователя Mercedesbenz

О себе

Тайский бокс 3 раза в неделю ) и иногда бассейн)

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 🏫 Учеба 💰 Бизнес

Не нравится:

💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → пообщаться

Просто и обо всем и прямо сейчас , велкоме🙃

Москва → активный отдых

Дача на выходные , по системе все включено

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Vi33
Москва → Другое

Простое человеческое общение

маленькое фото пользователя AnikaAnika
Москва → Другое

Знаю место, где вкуснейший кофе☕️

маленькое фото пользователя Assole
Москва → Другое

Кто-нибудь есть из БЛугов здесь?

маленькое фото пользователя LerochkaLera1
Москва → Другое

Гулять и смеяться

маленькое фото пользователя Besa
Москва → Другое

Музыкальное настроение, кто не прочь поделиться любимыми треками?

маленькое фото пользователя Rose
Москва → Другое

Прекрасное знакомство

маленькое фото пользователя TMiss
Москва → Другое

Грустно. Возможно тебе в этот момент тоже нужно просто пообщаться

маленькое фото пользователя Lisonka
Москва → Другое

Скучаю одна в Москве, недавно переехалаПишите, по времени согласуем! 😅

маленькое фото пользователя saeva
Краснодар → Другое

Скоротать время в интерсном диалоге

маленькое фото пользователя Milly
Москва → Другое

Прогуляться в парке

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