Москва
Профиль пользователя Mercedesbenz
О себе
Тайский бокс 3 раза в неделю ) и иногда бассейн)
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 🏫 Учеба 💰 Бизнес
Не нравится:
💩 Странный юмор ☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Простое человеческое общение
Москва → Другое
Знаю место, где вкуснейший кофе☕️
Москва → Другое
Кто-нибудь есть из БЛугов здесь?
Москва → Другое
Гулять и смеяться
Москва → Другое
Музыкальное настроение, кто не прочь поделиться любимыми треками?
Москва → Другое
Прекрасное знакомство
Москва → Другое
Грустно. Возможно тебе в этот момент тоже нужно просто пообщаться
Москва → Другое
Скучаю одна в Москве, недавно переехалаПишите, по времени согласуем! 😅
Краснодар → Другое
Скоротать время в интерсном диалоге
Москва → Другое
Прогуляться в парке
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