Люблю играть в компьютерные игры, особенно в одиночные игры, например Dead Space, Persona 5, Bloodborne, Uncharted, но люблю играть в много пользовательские игры, такие как Apex Legends, Titanfall 2, Rainbow Six: Siege, Far Cry 5; Последнее время подсел на Honkai: Star Rail, с гача-играми знаком(г*вноед). Ещё люблю читать мангу и комиксы(пытаюсь одно ранобэ читать, Re: Zero называется, но идет туго);Из прочитанных манг больше всего нравится "Бездомный Бог", "Созданный в Бездне", "Сага о Винланде", "Берсерк" и "Человек Бензопила:. Смотрю также аниме, из Из недавних смотрел и очень понравилось "СтальнойАлхимик: Братство", "Вайолет Евергарден", "Судьба/Начало", "Эрго Прокси" и "Руки Прочь от Кинокружка"(последнее прям крутое), пересмотрел 3 сезона "Атака Титанов" и разочаровался в ней как в целосном произведении

Профиль обновлён 3 июня 2023 г.

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