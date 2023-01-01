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Москва
Работаю в сфере IT, интересует дальнейшее развитие в аналитика (системный или бизнес)
Москва
Профиль пользователя Meowme
О себе
Работаю в сфере IT, интересует дальнейшее развитие в аналитика (системный или бизнес)
Слушаю пост хардкор
Нравится художественные выставки
Читаю по настроению. Сейчас "Логика" Гегель.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🖼 Выставка / музей📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь
Не нравится:
🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия🪐 Астрология / таро🚴♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль💨 Кальян💃 Потанцевать
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