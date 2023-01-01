Москва

Профиль пользователя Meowme

О себе Работаю в сфере IT, интересует дальнейшее развитие в аналитика (системный или бизнес)

Слушаю пост хардкор

Нравится художественные выставки

Читаю по настроению. Сейчас "Логика" Гегель.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

Не нравится:

Другие пользователи из города Москва