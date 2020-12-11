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Москва
Профиль пользователя Memento_Mori

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О себе

Я Ира.
Немного о себе : Я творческий человек. Рисую, пою, писала раньше стихи, занималась танцами, конным спортом раньше. Сейчас просто читаю разные книги и смотрю Ютуб. Мне 21 скоро будет 22.
Увлекаюсь фотографией на фотоаппарат.

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🎬 Могу посоветовать фильм 🐈 Домашние животные 😓 Обсудить проблемы 🏫 Учеба 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🏢 Работа

Не нравится:

☣️ Токсичность 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Шутки про говно

События пользователя

Москва → пообщаться
Просто пообщаться и возможно найти подруг и друзей
Москва → пообщаться
Ищу простого общения если все получится то найду подруг и друзей

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя DariaKo
Москва → Другое
Хочу найти подругу
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