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Москва
Профиль пользователя Memasik

фото пользователя Memasik

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

Не нравится:

💃 Потанцевать 🏫 Учеба 🪩 Ночной клуб 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Шутки про говно ☣️ Токсичность 💬 Пообщаться онлайн 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить
Гулять, пить кофе, обсуждать прохожих 😁

Участие в других событиях

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Вечная проблема "Мне одиноко, мало друзей и тп"
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