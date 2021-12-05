Москва
Профиль пользователя Melody
О себе
Привет, меня зовут Ирина. Внутри меня живёт творческая девушка-звезда-праздник, которая требует выхода, поэтому очень хочу найти единомышленника (неважно какого пола и возраста) из Одинцово, чтобы вместе вести позитивный влог на ютюб и в других соц. сетях.
До недавнего времени были комплексы и предрассудки, сейчас от них потихоньку избавляюсь, познаю себя, ищу и раскрываю свои таланты, способности, интересы.
Люблю петь, занимаюсь вокалом. Обожаю танцевать дома и в ночных клубах.
Интересуюсь психологией (я мак-консультант - могу провести мак-сессию или трансформационную игру), эзотерическими духовными знаниями. Придерживаюсь позитивного мышления.
Раньше была киноманкой, пересмотрела кучу фильмов, в основном голливудских, производства США.
Осваиваю дома упражнения для здоровья, йогу. Люблю кататься на великах, пробовать новые занятия.
В будущем хочу прийти к яркой и более интересной жизни, путешествовать, а пока в декрете, воспитываю детей, потихоньку начинаю активничать и больше времени уделять себе.
Я 1986 года рождения, выгляду на 28 лет, ощущаю на 18. 🙃
Профиль обновлён 5 августа 2023 г.
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