Привет, меня зовут Ирина. Внутри меня живёт творческая девушка-звезда-праздник, которая требует выхода, поэтому очень хочу найти единомышленника (неважно какого пола и возраста) из Одинцово, чтобы вместе вести позитивный влог на ютюб и в других соц. сетях. До недавнего времени были комплексы и предрассудки, сейчас от них потихоньку избавляюсь, познаю себя, ищу и раскрываю свои таланты, способности, интересы. Люблю петь, занимаюсь вокалом. Обожаю танцевать дома и в ночных клубах. Интересуюсь психологией (я мак-консультант - могу провести мак-сессию или трансформационную игру), эзотерическими духовными знаниями. Придерживаюсь позитивного мышления. Раньше была киноманкой, пересмотрела кучу фильмов, в основном голливудских, производства США. Осваиваю дома упражнения для здоровья, йогу. Люблю кататься на великах, пробовать новые занятия. В будущем хочу прийти к яркой и более интересной жизни, путешествовать, а пока в декрете, воспитываю детей, потихоньку начинаю активничать и больше времени уделять себе. Я 1986 года рождения, выгляду на 28 лет, ощущаю на 18. 🙃

Профиль обновлён 5 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 💃 Потанцевать 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🪩 Ночной клуб 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес ✝️ Религия 📚 Книги 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 💬 Пообщаться онлайн ✈️ Путешествия 🎭 Театр 🎸 Концерт / фестиваль 🇬🇧 Изучение нового 📸 Пофоткаться

🎮 Видеоигры 📺 Политика 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 💩 Странный юмор 🐈 Домашние животные

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