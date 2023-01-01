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Москва
Профиль пользователя MellinaRina

фото пользователя MellinaRina

О себе

Семья - муж, маленький сын и кошка. Плохо разбираюсь в музыке и спорте. Люблю камеди-шоу (фанат Женского форума), компьютерные и настольные игры, фильмы, аниме, котиков.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🏫 Учеба🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро💰 Инвестиции / бизнес📸 Пофоткаться💨 Кальян🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

События пользователя

Москва → пообщаться

Ищу подругу для общения онлайн и оффлайн🐱

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Откликнулись 4 участника
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