⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва
Москва
Москва
Профиль пользователя MellinaRina
О себе
Семья - муж, маленький сын и кошка. Плохо разбираюсь в музыке и спорте. Люблю камеди-шоу (фанат Женского форума), компьютерные и настольные игры, фильмы, аниме, котиков.
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🏫 Учеба🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать
Не нравится:
📺 Политика✝️ Религия☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро💰 Инвестиции / бизнес📸 Пофоткаться💨 Кальян🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
События пользователя
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам