Москва
Профиль пользователя Mell
О себе
Оля, 26 лет
*Живу с музыкой в мурчале
*Продюсер в маркетинговом агенстве
*Люблю жёсткие и неуместные шутки
*Ммм, чтение книг!
*Психология и все около того вызывает интерес
Профиль обновлён 1 марта 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Кафе, кино, спортзал, прогулки, настолки, кальян, путешествия
Москва → Другое
Найти подруг🛍🎀🧸
Москва → Другое
Ищу подруг
Москва → Другое
Собираю людей в компанию для общения и весёлого времяпровождения
Москва → Другое
Шахматы в чайной
Москва → Другое
Я хочу подружиться
Москва → Другое
Хочу друзей
Москва → Другое
Ищу близких по духу подруг)
Москва → Другое
Ищу единомышленников
Другие пользователи из города Москва
Ищешь друзей и компанию в городе Москва?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.