Москва
Профиль пользователя Mell

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О себе

Оля, 26 лет
*Живу с музыкой в мурчале
*Продюсер в маркетинговом агенстве
*Люблю жёсткие и неуместные шутки
*Ммм, чтение книг!
*Психология и все около того вызывает интерес

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

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