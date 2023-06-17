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Москва
Профиль пользователя Meliis

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О себе

Занимаюсь волейболом с 7 лет, люблю погулять и по фоткаться. Очень люблю английскую музыку, но особенно французский реп))

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн
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